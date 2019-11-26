Радулов признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий "Далласа" Александр Радулов в матче с "Вегасом" набрал 3 очка, забросив две шайбы и сделав одну передачу. Его команда выиграла со счетом 4:2, а форвард был признан первой звездой дня.
На его счету 15 (8+7) очков в сезоне, что позволило форварду выйти на третью строчку в списке лучших бомбардиров команды.
Второй звездой выбран форвард "Сан-Хосе" Тимо Майер, который забросил две шайбы в гостевом матче против "Лос-Анджелеса" (4:3 в овертайме).
Третьей звездой признан голкипер "Коламбуса" Йонас Корписало, который отразил все 25 бросков в матче против "Оттавы" (1:0).
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.