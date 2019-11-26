Руководители спортивных федераций срочно вызваны к Путину

В администрации президента РФ Владимира Путина состоится совещание с участием руководителей спортивных федераций. Круглый стол пройдет в ближайшее время, а его темой станет обсуждение рекомендаций комитета по соответствию ВАДА. Ранее стало известно, что Россию ждут жесткие санкции.

Комитет по соответствию рассмотрел вопрос изменения базы данных московской антидопинговой лаборатории. Руководству ВАДА рекомендовано:

отозвать у РУСАДА статус соответствия,

отстранить Россиию от участия в международных соревнованиях на 4 года,

наложить запрет на проведение в России любых международных соревнований.

Руководство ВАДА примет решение по российскому допинговому скандалу 9 декабря в Париже.

Отметим, в 2020 году в Токио пройдет летняя Олимпиада, в 2022 - зимняя в Пекине. В случае санкций российская команда не будет иметь флага. В 2018 году россияне так же выступали в Пхенчхане. К церемонии закрытия России вернули флаг.