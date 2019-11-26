Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном. Об этом сообщил менеджер россиянина Али Абдель Азиз. Бой состоится 18 апреля 2020 года в Бруклине.

"Чемпион подписал свое соглашение на поединок против Тони Фергюсона. Орел приземлится в Бруклине 18 апреля. Это всё для фанатов", — написал Абдельазиз.

Хабиб Нурмагомедов провел последний свой поединок в сентябре 2019 года, победив удушающим приемом Дастина Порье. Эта защита титула стала второй для российского бойца, завоевавшего чемпионский пояс в апреле 2018 года, победив Эла Яквинту.