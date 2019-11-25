Фигуристы сборной России прилетели из Японии без коньков и костюмов

Фигуристы сборной России прилетели из Японии без коньков и костюмов. Спортсмены возвращались с этапа Гран-при. Они летели в понедельник из Саппоро с пересадкой в Токио.

Авиакомпания Japan Airlines, осуществлявшая перелет, не успела доставить багаж пассажиров на пересадочные рейсы до Москвы. Информации о том, когда спортсмены смогут получить багаж, в котором, помимо личных вещей, были костюмы и коньки, на данный момент нет.

С 5 по 8 декабря в итальянском Турине пройдет финал серии Гран-при. На этом турнире выступят несколько фигуристов из тех, кто участвовал в японском этапе, - одиночницы Алина Загитова и Алена Косторная, Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.