В Олимпийском комитете России состоялось внеочередное заседание рабочей группы ОКР с участием временно исполняющего обязанности президента ВФЛА Юлии Тарасенко, на котором рассматривался комплекс вопросов, связанных с текущей ситуацией вокруг Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает ТАСС.

По итогам обсуждения было принято единогласное решение рекомендовать ВФЛА безотлагательно принять все необходимые меры по кардинальному реформированию структуры Всероссийской федерации легкой атлетики, полному обновлению состава органов управления ВФЛА, а также выстраиванию полноценного регулярного взаимодействия со спортсменами и тренерами.

"К большому сожалению, деятельность руководства ВФЛА за последнее время и его причастность к "делу Лысенко" привела не к восстановлению организации в правах, а, наоборот, усугубила проблемы до реальной угрозы полного исключения из состава международной федерации. Это сводит на нет те дипломатические усилия, которые были предприняты, в частности, со стороны ОКР для обеспечения участия наших легкоатлетов в Олимпийских играх в Токио в составе Олимпийской команды России, дискредитирует весь российский спорт, наносит колоссальный репутационный урон нашей стране в целом и подрывает основы целостности олимпийского движения. Мы исходили из адекватности принимаемых ВФЛА мер и правдивости предоставляемой информации. Сейчас наша позиция однозначна. В кратчайшие сроки должна быть созвана внеочередная отчетно-выборная конференция, по итогам которой произойдет полная замена всего руководящего состава ВФЛА и досрочное прекращение полномочий действующего президиума", — заявил президент ОКР Поздняков.