Судью Еськова отстранили от обслуживания матчей РПЛ

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров рассказал о примененных санкциях к Алексею Еськову за работу на матче 17-го тура российской Премьер-Лиги "Оренбург" — "Ахмат" (1:2).

"Оренбург" написал письмо. У арбитра за этот матч отрицательная оценка, а моменты, которые там были, будут отправлены на комиссию. К Еськову есть вопросы. В следующем туре он назначения не получит. У "Оренбурга" есть к нам справедливые вопросы", — сказал Егоров.

Напомним, что ранее также от работы на матчах РПЛ был отстранён Михаил Вилков, который после этого допустил ошибку на матче ФНЛ.