Хоккеист "Флориды" Яндл лишился девяти зубов после попадания шайбы

Хоккеист "Флориды" Кит Яндл в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины" получил неприятную травму. В первом периоде в лицо игроку попала шайба. Из-за этого удара он лишился сразу девяти зубов, сообщает Yahoo.

Яндла отправили в раздевалку, но он смог доиграть матч, выйдя на лед в третьем периоде. Кроме того, он вышел играть на следующий против "Баффало". Тот матч стал для хоккеиста 821-м подряд в НХЛ, что является рекордом для действующих хоккеистов.

На следующее утро после матча с "Каролиной" Яндлу сделали операцию на зубах. Она прошла успешно, в итоге 33-летний защитник смог продолжить выступление без каких-либо ограничений.