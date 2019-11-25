"Бабушки тройной аксель не прыгают". Леонова поддержала Туктамышеву

Российская фигуристка Алена Леонова считает неправильным называть Елизавету Туктамышеву "бабушкой фигурного катания". В декабре чемпионке мира-2015 исполнится 23 года, что по нынешним меркам много для одиночниц.

29-летняя Леонова, которая была чемпионкой в 2012 году, пошутила, что в таком случае ее можно называть пробабушкой.

"Если Туктамышеву в ее 22 года называют бабушкой, то кто я в этой системе координат? Наверное, прабабушка? Ой, не знаю. А вообще плохо, что Лизу так называют. Я категорически против. Бабушки тройной аксель не прыгают. Надо говорить, что мы с Лизой опытные. Ну или хотя бы прошаренные", - заявила Леонова в интервью "Фонтанке".