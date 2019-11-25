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Горнолыжный курорт "Роза Хутор" вновь признан лучшим в России

Спорт

Курорт "Роза Хутор" в седьмой раз подряд признан лучшим горнолыжным курортом России по версии World Ski Awards. Лучшим российским горнолыжным бутик-отелем стал комплекс Роза Шале.

Горнолыжный курорт "Роза Хутор" вновь признан лучшим в России. 404743.jpeg

23 ноября в австрийском Китцбюэле состоялась ежегодная торжественная церемония вручения престижной премии World Ski Awards-2019. Премия является частью существующей в течение более 20 лет награды World Travel Awards и считается своеобразным "Оскаром" туристской индустрии. Выбор лучших курортов, отелей и шале осуществлялся по результатам голосования экспертов турбизнеса и гостей, которые могут проголосовать на специальном сайте.

В этом году лучшим горнолыжным курортом мира вновь был признан французский Валь Торанс. Среди лауреатов премии также лучшие национальные горнолыжные комплексы: Китцбюэль (Австрия), Гармиш-Партенкирхен (Германия), Валь Гардена (Италия), Вербье (Швейцария), Дир-Вэлли (США) и другие.

 

Темы курорт премия world ski awards роза хутор краснодарский край
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