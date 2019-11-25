Борец в Казани спровоцировал драку неприличным жестом

Один из бойцов на чемпионате Татарстана по борьбе на поясах корэш показал неприличный жест зрителям. Случилось это после победы борца, из-за чего между представителями двух сторон произошла потасовка. Участие в драке приняли даже зрители.



Борец в Казани устроил драку.

Дисциплинарных мер по отношению к борцу принято не было. Судья заставил его извиниться за свое поведение, после чего турнир был продолжен. Спортсмен дошел до финальной схватки, где проиграл.

Корэш - традиционный для тюркских народов вид борьбы. Во время Универсиады-2013 он был включен в официальную программу.