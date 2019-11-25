Футбольный матч дворников в Москве перерос в драку на лопатах

В Москве десятки дворников с лопатами и ломами устроили массовое побоище. Вечером 24 ноября они подрались у одного из домов на улице Ефремова. По сведениям "Рен ТВ", причиной драки стал футбольный матч, который до этого проводили команды дворников.



Драка на лопатах.

Во время игры один из участников грубо нарушил правила. Команды решили позже встретиться за пределами поля и разобраться в этом моменте. Выяснение отношений переросло в бойню.

Полиция задержала несколько человек, участвовавших в конфликте. Пострадавших в этой драке не было.