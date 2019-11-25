Кокляев получит боксерскую лицензию до боя с Емельяненко

Промоутер Камил Гаджиев сообщил, что стронгмен Михаил Кокляев в скором времени получит боксерскую лицензию. 29 ноября он выйдет на ринг против бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

"С завтрашнего дня Михаил Кокляев станет боксером. Соответствующая заявка находится в Федерации бокса России", - заявил Гаджиев.

Ранее Федерация бокса России санкционировала бой, который пройдет в формате четырех раундов по три минуты.

Кокляев начинал спортивную карьеру в тяжелой атлетике, а позднее участвовал в соревнованиях стронгменов. Он является многократным чемпионом и обладателем Кубка России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг, мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике, мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу. Кокляев никогда не выступал в единоборствах.