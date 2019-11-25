Емельяненко рассчитывает быстро разобраться с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что не видит сильных сторон у своего следующего соперника Михаила Кокляева. Их бой по правилам бокса состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве.

Емельяненко назвал своей задачей побить Кокляева, чтобы тот не делал громких заявлений.

"Ему пока рановато с такими заявлениями против меня выходить на ринг, чтобы побить. У него не получится ничего. Я выиграю, выбросьте эти мысли", - заявил Емельяненко в интервью "Чемпионату".

Также Емельяненко сообщил, что рассчитывает быстро закончить поединок и провести на ринге не более четырех раундов.

"Михаил целиком и сплошь состоит из слабых сторон: зажат, затянут, не работает серийно. Я рассчитываю на четыре раунда, а там посмотрим, сколько он выстоит", - заявил Емельяненко.