В Кремле отреагировали на возможное отстранение РУСАДА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спортивные чиновники продолжат взаимодействовать со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Также он предостерег от поспешных выводов.

23 ноября комитет по соответствию ВАДА рекомендовал лишить статуса РУСАДА. Этот вопрос будет рассмотрен 9 декабря во время заседания руководителей агентства. Некоторые эксперты считают, что это может означать лишение РУСАДА статуса соответствия, а следовательно и возможность России принимать участие в Олимпиаде-2020 в Токио.

"Сначала нужно дождаться принятия конкретных решений", - ответил Песков на просьбу прокомментировать возможность лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия.

"Наши спортивные власти находятся в контакте и имеют в виду и дальше находится в контакте и взаимодействовать с международным спортивным сообществом и с ВАДА. Пока никаких решений нет", - добавил Песков, напомнив, что российская сторона "предоставила все необходимые ответы" на вопросы по базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

"Давайте дождемся результатов анализов ответов, которые были подготовлены российской стороной", - заключил представитель Кремля.