Россиянки попали в рейтинг самых привлекательных девушек ММА

Американский портал The Things определил двадцатку самых привлекательных девушек в смешанных единоборствах. Первое место авторы отдали участнице промоушена Invicta FC Джин Ю Фрей, второе - бойцу UFC Пейдж Ванзант, третье - Мишель Уотерсон.

На девятом месте в этом рейтинге россиянка Анастасия Янькова. 28-летняя девушка выступает в Bellator. В своей карьере она провела шесть боев, пять из которых выиграла. Янькова в 19 лет начала заниматься тайским боксом, а год спустя стала чемпионкой России. Кроме того, девушка занималась самбо. В ММА Дебютировала в 2013 году.

На десятой позиции молдаванка Александра Албу, которая выступает в UFC. Девушка проживает и тренируется в Москве. На ее счету 3 победы в 5 боях.

11-е место у украинки Лены Овчинниковой, выступающей в Bellator. Ее рекорд в смешанных единобортсвах - 12:5.