Навка рассказала о взрослении Медведевой и Загитовой

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка считает, что Евгения Медведева и Алина Загитова должны сами определиться с будущим. Ранее партнер Навки по танцевальному дуэту Роман Костомаров заявил, что фигуристкам пора завершать карьеру.

17-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой, 20-летняя Медведева завоевала серебряную медаль на Играх в Пхенчхане.

"Только сам человек, спортсмен, или его тренерский состав могут решать подобные вопросы. В любом случае Алина подросла, она оформляется. Медведева уже прошла этот этап, а Алина как раз на этой стадии. Мы все видим, что она стала женственнее. Если на Олимпиаде она была ребенком, то сейчас выросла в красивую девушку", - заявила Навка в интервью "РИА Новости".