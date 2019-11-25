Фанаты "Витесса" требуют отставки Слуцкого

Болельщики "Витесса" запустили в интеренете акцию против главного тренера команды Леонида Слуцкого. Таким образом они ответили на серию поражений.

24 ноября "Витесс" проиграл на выезде "Спарте" со счетом 0:2, что стало четвертым подряд поражением команды. Заработать очки команда не может с 19 октября. Арнемцы занимают пятое место в таблице, имея в активе 23 очка.

Болельщики в Twitter запустили хештег "slutskyout". Акцию поддержали несколько тысяч человек. Сам Слуцкий заявил, что не слишком переживает по поводу своего будущего.

"Я никогда не беспокоюсь о своем будущем, просто работаю, чтобы команда стала играть лучше. Я понимаю реакцию болельщиков, в данной ситуации это нормально", - приводит слова Слуцкого Omroep Gelderland.