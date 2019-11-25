ВФЛА грозит полное исключение из международных организаций

Бывший член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов назвал ситуацию в российском спорте критической. По его словам, сборная России по легкой атлетике не будет допущена на Олимпиаду-2020 в Токио.

"Ноль процентов. Если говорить о конкретных людях, то дай бог хоть кто-то. Буду надеяться на это. Дождемся решения ВАДА и его разъяснений. Мне кажется, что совсем все плохо", - заявил Бутов в интервью "РИА Новости".

По словам члена президиума, международные организации примут принципиальные решения, которые будут касаться всей структуры ВФЛА и российского спорта.

Ранее сообщалось, что руководство ВФЛА отстранено от работы по делу легкоатлета Данила Лысенко. Главу организации Дмитрия Шляхтиан и других работников обвиняют в том, что они подтасовали документы прыгуна по пропускам допинг-тестов.