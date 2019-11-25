"Фламенго" стал чемпионом Бразилии за несколько туров до завершения соревнований в серии А. Клуб провел чемпионский парад, в котором приняли участие тысячи фанатов команды.
Празднование произошло со скандалом. Фанаты устроили драку с полицией, забросили их камнями и бутылками. Полициейские применили слезоточивый газ.
"Фламенго" стало чемпионом в шестой раз подряд и в первый раз за десять лет. Также на счету команды 35 титулов штата Рио-де-Жанейро.
У солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в забайкальской воинской части, новые адвокаты.