Фанаты "Фламенго" дрались с полицией во время празднования титула

"Фламенго" стал чемпионом Бразилии за несколько туров до завершения соревнований в серии А. Клуб провел чемпионский парад, в котором приняли участие тысячи фанатов команды.



Фанаты "Фламенго" подрались с полицией.

Празднование произошло со скандалом. Фанаты устроили драку с полицией, забросили их камнями и бутылками. Полициейские применили слезоточивый газ.

"Фламенго" стало чемпионом в шестой раз подряд и в первый раз за десять лет. Также на счету команды 35 титулов штата Рио-де-Жанейро.