Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию

После завершения этапа Гран-при в Японии стали известны все участники финала серии в Турине. Соревнования пройдут с 5 по 8 декабря.

Из 24-х позиций в финале россияне заняли 11. Наибольшее представительство в женском катании - сразу четыре девушки будут бороться за награды турнира.

Финал Гран-при 2019 года

Женщины

Алена Косторная (Россия),

Алина Загитова (Россия),

Александра Трусова (Россия),

Анна Щербакова (Россия),

Рика Кихира (Япония),

Брейди Теннелл (США).

Мужчины

Александр Самарин (Россия),

Дмитрий Алиев (Россия),

Юдзуру Ханю (Япония),

Натан Чен (США),

Кевин Аймоз (Франция),

Боян Цзинь (Китай).

Спортивные пары

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия),

Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия),

Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия),

Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай),

Чен Пэн/Цзинь Ян (Китай),

Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада).

Танцевальные дуэты