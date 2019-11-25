Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию
После завершения этапа Гран-при в Японии стали известны все участники финала серии в Турине. Соревнования пройдут с 5 по 8 декабря.
Из 24-х позиций в финале россияне заняли 11. Наибольшее представительство в женском катании - сразу четыре девушки будут бороться за награды турнира.
Финал Гран-при 2019 года
Женщины
- Алена Косторная (Россия),
- Алина Загитова (Россия),
- Александра Трусова (Россия),
- Анна Щербакова (Россия),
- Рика Кихира (Япония),
- Брейди Теннелл (США).
Мужчины
- Александр Самарин (Россия),
- Дмитрий Алиев (Россия),
- Юдзуру Ханю (Япония),
- Натан Чен (США),
- Кевин Аймоз (Франция),
- Боян Цзинь (Китай).
Спортивные пары
- Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия),
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия),
- Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия),
- Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай),
- Чен Пэн/Цзинь Ян (Китай),
- Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада).
Танцевальные дуэты
- Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия),
- Александра Степанова/Иван Букин (Россия),
- Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция),
- Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада),
- Мэдисон Хаббелл/Закари Донахью (США),
- Мэдисон Чок/Эвен Бейтс (США).