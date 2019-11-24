Кокляев рассказал, почему он сможет победить Емельяненко

Известный силач Михаил Кокляев заявил, что не сомневается в своей победе над Александром Емельяненко. Об этом он рассказал в эфире радио "Шансон". По его словам, "лаки панч" не понадобиться, поскольку он основательно готовится к схватке уже на протяжении нескольких месяцев.

Более того, Кокляев рассказал, что полностью пересмотрел свою систему тренировок, адаптировав её под конкретного противника, в данном случае против Емельяненко.