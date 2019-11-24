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Источник Правда.Ру

Кокляев рассказал, почему он сможет победить Емельяненко

Спорт

Известный силач Михаил Кокляев заявил, что не сомневается в своей победе над Александром Емельяненко. Об этом он рассказал в эфире радио "Шансон". По его словам, "лаки панч" не понадобиться, поскольку он основательно готовится к схватке уже на протяжении нескольких месяцев.

Более того, Кокляев рассказал, что полностью пересмотрел свою систему тренировок, адаптировав её под конкретного противника, в данном случае против Емельяненко.

"Убрал железо из тренировок вообще, потому что эти тренировки противоположны единоборствам и дают совсем другой результат. Сейчас я занимаюсь только боксом, чтобы развить выносливость. Я не родился чемпионом, я им стал. Поэтому приходиться пахать и работать", - пояснил Кокляев.

 

бокс михаил кокляев александр емельяненко
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