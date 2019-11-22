Сборная России на тай-брейке вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса. В 1/4 финала россияне победили команду Сербии со счетом 2:1.

Первый матч Андрей Рублев выиграл у Филипа Краиновича в двух сетах - 6:1, 6:2. За сербов отыгрался Новак Джокович. Лидер мирового тенниса победил Карена Хачанова со счетом 6:3, 6:3.

Обладатель путевки в полуфинал решился в парном матче, в котором встречались Хачанов и Рублев с Джоковичем и Виктором Троицки. Первый сет взяли россияне со счетом 6:4, второй остался за сербами 6:4. В третьем пары дошли до тай-брейка, на котором сильнее была российская сборная - 10:8.

В полуфинале Россия сыграет с командой Канады. Игра состоится в субботу, 23 ноября. В составе канадской сборной выступают Вашек Поспишил и Денис Шаповалов.

Во втором полуфинале встретятся победители пар Аргентина - Испания и Великобритания - Германия.