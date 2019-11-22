"Ювентус" получил возможность приобрести футболиста "Локомотива" Алексея Миранчука. Железнодорожники согласились продать игрока за 20 млн евро. Также туринцам придется выплатить дополнительную сумму бонусами, сообщает "СЭ".
Как ранее сообщал "СЭ", "Локомотив" и сторона Миранчука выдали итальянскому агенту Джуффриде авторизацию на ведение переговоров с "Ювентусом" о переходе футболиста сборной России в "Старую синьору".
В текущем сезоне Миранчук провел 16 матчей за "Локомотив", забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи. Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt. de оценивает футболиста в 16 миллионов евро.
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