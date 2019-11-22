"Ювентусу" придется заплатить 20 млн евро за Миранчука

"Ювентус" получил возможность приобрести футболиста "Локомотива" Алексея Миранчука. Железнодорожники согласились продать игрока за 20 млн евро. Также туринцам придется выплатить дополнительную сумму бонусами, сообщает "СЭ".

Как ранее сообщал "СЭ", "Локомотив" и сторона Миранчука выдали итальянскому агенту Джуффриде авторизацию на ведение переговоров с "Ювентусом" о переходе футболиста сборной России в "Старую синьору".

В текущем сезоне Миранчук провел 16 матчей за "Локомотив", забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи. Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt. de оценивает футболиста в 16 миллионов евро.