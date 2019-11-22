"Ювентус" опубликовал заявку на матч 13-го тура чемпионата Италии против "Аталанты". Игра состоится 23 ноября в Бергамо, сообщает пресс-служба туринской команды.
Форвард Криштиану Роналду не был включен в список из 20 игроков. Ранее об этом сообшил главный тренер команды Маурицио Сарри. В заявку также не попали защитник Алекс Сандру и хавбек Адриен Рабьо.
Полностью заявка "Ювентуса" выглядит следующим образом:
вратари — Буффон, Щенсны, Пинсольо;
защитники — Де Шильо, де Лигт, Бонуччи, Данилу, Ругани, Демирал;
полузащитники — Пьянич, Хедира, Рэмси, Матюиди, Джан, Бентанкур;
нападающие — Дибала, Коста, Куадрадо, Игуаин, Бернардески.
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