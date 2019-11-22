"Ювентус" не включил Роналду в заявку на следующий матч

"Ювентус" опубликовал заявку на матч 13-го тура чемпионата Италии против "Аталанты". Игра состоится 23 ноября в Бергамо, сообщает пресс-служба туринской команды.

Форвард Криштиану Роналду не был включен в список из 20 игроков. Ранее об этом сообшил главный тренер команды Маурицио Сарри. В заявку также не попали защитник Алекс Сандру и хавбек Адриен Рабьо.

Полностью заявка "Ювентуса" выглядит следующим образом:

вратари — Буффон, Щенсны, Пинсольо;

защитники — Де Шильо, де Лигт, Бонуччи, Данилу, Ругани, Демирал;

полузащитники — Пьянич, Хедира, Рэмси, Матюиди, Джан, Бентанкур;

нападающие — Дибала, Коста, Куадрадо, Игуаин, Бернардески.