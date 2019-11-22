Прыгунья Ласицкене призвала главу ВФЛА уйти в отставку

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене считает руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) виновным в очередном допинговом скандале. Ранее президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, директора Александра Паркина и других руководителей организации отстранили по делу Данила Лысенко.

Легкоатлет Лысенко был отстранен в августе 2018 года из-за пропуска сдачи допинг-проб. Позже он предоставил документы, согласно который пропустил тестирования во внесоревновательный период по уважительным причинам. При дальнейшем расследовании AIU выяснилось, что легкоатлет предоставил ложные объяснения, а покрывали его в этом чиновники ВФЛА.

"ВФЛА в нынешнем формате и составе спасут лишь резкие меры: от скорейших внеочередных выборов, нового устава, глобального пересмотра всей структуры, вплоть до лишения государственной аккредитации. Никаких "подождем до окончания расследования" или "назначим пока кого-то из заместителей" не должно быть. Новая команда, задача которой была вывести нас из допингового кошмара, оказалась ничем не лучше старой. А в чем-то даже хуже. Шляхтин и его команда должны незамедлительно покинуть занимаемые посты и больше никогда не возвращаться. И я буду добиваться этого. С вашей поддержкой или без", - написала Ласицкене в Instagram.