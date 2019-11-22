Рублев вывел Россию вперед в 1/4 финала Кубка Дэвиса с Сербией

Теннисист Андрей Рублев обыграл серба Филиппа Краиновича в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса. Встреча прошла за 51 минуту и завершилась в двух сетах - 6:1, 6:2. Россиянин не совершил ни одной двойной ошибки и сделал 13 эйсов.

Россия вышла вперед во встрече с Сербией - 1:0. Во втором матче сыграют Новак Джокович и Карен Хачанов. В третьей игре встретятся пары Ян Типсаревич/Виктор Троицки - Андрей Рублев/Карен Хачанов.

Победитель противостояния Россия - Сербия за выход в финал поспорит со сборной Канады, которая обыграла австралийцев со счётом 2-1. Розыгрыш Кубка Дэвиса завершится 24 ноября.