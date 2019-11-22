Итальянская газета поместила фото Миранчука на первую полосу

Итальянская газета Tuttosport поместила на первую полосу фото российского футболиста Алексея Миранчука. Журналисты издания сообщают о том, что "Ювентус" договорился с московским "Локомотивом" о переходе футболиста. Сумма и другие детали сделки пока не разглашаются.

Контракт Миранчука с "Локомотивом" рассчитан до лета 2021 года, поэтому в следующем году у железнодорожников будет последний шанс выгодно продать игрока. Из-за этого руководители столичного клуба были сговорчивы.

Миранчук выступает за "Локомотив" с 2012 года. Он провел 206 матчей, в которых забил 33 мяча. В 25-ти играх за сборную России футболист забил 5 голов.

Отметим, в "Локомотиве" также выступает брат-близнец Алексея Антон Миранчук. Он провел в составе железнодорожников 93 игры, в которых забил 23 мяча. За российскую национальную команду отыграл 11 поединков и забил 1 мяч.