Загитова в Японии показала худший результат за два года

Российская фигуристка Алина Загитова неудачно откатала короткую программу на Гран-при Японии. Она набрала 66,84 балла и заняла четвертое место. Олимпийскую чемпионку обошли Алена Косторная, Рика Кихира и американка Карен Чен.



Алина Загитова. Выступление в Японии.

Загитова ошиблась при исполнении каскада тройной лутц-тройной риттбергер. Также она не смогла сделать каскад тройной флип-тройной риттбергер.

В последний раз меньше за короткую программу Загитова набирала в 2017 году на этапе Гран-при во Франции - 62,46. При новой системе оценивания это худшее выступление для россиянки.

Рекордное выступление Алены Косторной на Гран-при Японии