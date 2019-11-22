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Против главы украинского футбола открыто пять уголовных дел

Спорт » Командные виды » Футбол

Правоохранительные органы Украины расследуют несколько дел против главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко. Ранее он был депутатом от партии "Блок Петра Порошенко" и возглавлял бюджетный комитет, сообщает телеканал 24.

Против руководства УАФ возбуждено дело при реализации бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины". Их подозревают в хищении бюджетных средств на общую сумму 270 миллионов гривен.

С этим делом объединили и расследование возможной растраты средств как самой Федерации, так и УЕФА. Причем относительно средств от УЕФА, то речь идет о кредитах, инвестициях и выплатах маркетинговых и спонсорских средств за квалификационные матчи чемпионата Европы и чемпионата мира.

Также полиция ведет расследование в отношении возможного незаконного завладения бюджетными средствами со стороны УАФ и "ФФУ Продакшн" путем завышения цен на товары.

Два дела касаются лично Андрея Павелко. Одно из них — о возможном злоупотреблении служебным положением, которое привело к закупке полей по завышенным ценам за счет государственного и местного бюджетов. Здесь речь идет о том, что Андрей Павелко, когда был народным депутатом, возглавлял бюджетный комитет, который и выделял средства на проекты ФФУ, президентом которой был все тот же Павелко.

Темы футбол андрей павелко
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