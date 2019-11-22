Против главы украинского футбола открыто пять уголовных дел

Правоохранительные органы Украины расследуют несколько дел против главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко. Ранее он был депутатом от партии "Блок Петра Порошенко" и возглавлял бюджетный комитет, сообщает телеканал 24.

Против руководства УАФ возбуждено дело при реализации бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины". Их подозревают в хищении бюджетных средств на общую сумму 270 миллионов гривен.

С этим делом объединили и расследование возможной растраты средств как самой Федерации, так и УЕФА. Причем относительно средств от УЕФА, то речь идет о кредитах, инвестициях и выплатах маркетинговых и спонсорских средств за квалификационные матчи чемпионата Европы и чемпионата мира.

Также полиция ведет расследование в отношении возможного незаконного завладения бюджетными средствами со стороны УАФ и "ФФУ Продакшн" путем завышения цен на товары.

Два дела касаются лично Андрея Павелко. Одно из них — о возможном злоупотреблении служебным положением, которое привело к закупке полей по завышенным ценам за счет государственного и местного бюджетов. Здесь речь идет о том, что Андрей Павелко, когда был народным депутатом, возглавлял бюджетный комитет, который и выделял средства на проекты ФФУ, президентом которой был все тот же Павелко.