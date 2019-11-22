Нурмагомедов может провести бой по правилам бокса с Мэйвезером

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заявил, что боец смешанных единоборств мог бы провести бой по правилам бокса с непобежденным чемпионом Флойдом Мэйвезером. Ранее сам боксер и Хабиб говорили, что хотели бы организовать такой поединок.

Мэйвезер сегодня объявил о том, что возобновит карьеру в 2020 году. Ранее боксер выходил в ринг против бойца ММА Конора Макгрегора.

"Для этого нам нужен полугодовой сбор с командой Василия Ломаченко. Мы с ними общаемся, так что посмотрим", - сказал Нурмагомедов-старший.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в боях ММА. Следующим соперником Хабиба должен стать американский боец Тони Фергюсон.