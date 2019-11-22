Гран-при Японии: Мишина и Галлямов - третьи в короткой программе

Китайские фигуристы Вэньцзинь Суй и Цун Хань установили мировой рекорд в короткой программе на Гран-при Японии. Они набрали 81,27 балла.

Второй стала канадская пара Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Маринаро (71,21). Третье место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (69,00), четвертое - Алиса Ефимова и Александр Коровин (64,94).

Произвольную программу спортивные пары покажут в субботу, 23 ноября.

Гран-при Японии, короткая программа