Китайские фигуристы Вэньцзинь Суй и Цун Хань установили мировой рекорд в короткой программе на Гран-при Японии. Они набрали 81,27 балла.
Второй стала канадская пара Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Маринаро (71,21). Третье место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (69,00), четвертое - Алиса Ефимова и Александр Коровин (64,94).
Произвольную программу спортивные пары покажут в субботу, 23 ноября.
Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.