Нурмагомедов назвал место следующего боя

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, где состоится его следующий поединок. Соперником россиянина должен стать американский боец Тони Фергюсон.

Нурмагомедов заявил, что точно не будет драться в Лас-Вегасе. Это связано со скандалом, когда Хабиба дисквалифицировали на девять месяцев из-за поведения после боя с Конором Макгрегором.

"Мы нашли другое место, с высокой долей вероятности мой бой состоится в Бруклине в апреле", - приводит слова Хабиба Нурмагомедова ТАСС.

Хабиб Нурмагомедов провёл последний свой поединок в сентябре 2019 года, победив удушающим приёмом Дастина Порье. Эта защита титула стала второй для российского бойца, завоевавшего чемпионский пояс в апреле 2018 года, победив Эла Яквинту.