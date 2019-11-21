Болельщик выиграл 183 млн евро и выкупил любимый футбольный клуб

Шотландский футбольный болельщик Колин Уэйр выиграл в лотерею 183 млн евро. На часть этой суммы он выкупит любимый клуб "Партик Тисл", который выступает во втором дивизионе чемпионата Шотландии. Не позднее марта 2020 года мужчина передаст 55 процентов акций клуба фанатскому движению.

"Я благодарен большинству акционерных обществ за работу, чтобы проложить путь для увлекательной перспективы для фанатов "Партик Тисл", — заявил Уэйр в интервью клубной пресс-службе.