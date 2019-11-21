Итальянского вратаря отстранили от тренировок за секс в туалете

Вратарь итальянской команды "Реджана" Маттео Вольтолини был отстранен на неделю от тренировок. Такое решение клуб третьего дивизиона принял из-за того, что игрока заметили за занятием сексом в общественном месте.
23-летний голкипер заперся в туалетной кабинке одного из ночных клубов. Видео его похождений попало в сеть, после чего футболист стал широко известен на всю Италию. В клубе устроили разбирательства и отстранили футболиста до их окончания.
Кроме того, футболист был вынужден ограничить доступ к своей странице в Instagram. Из-за скандала количество подписчиков увеличилось в несколько раз за сутки.
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