Российские теннисисты сыграют с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Стал известен соперник сборной России по теннису в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Им стала сборная Сербии, обыграв в заключительный день группового этапа команду Франции.
Игра состоится 22 ноября. В другом четвертьфинале верхней части сетки сыграют Австралия и Канада.
В нижней части сетки сыграют Аргентина - Испания. Еще одним четвертьфиналистом стала команда Германии. Соперник немцев определится в матче Великобритания - Казахстан.
Полуфиналы турнира состоятся 23 ноября. Победитель Кубка Дэвиса станет известен 24 числа.
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