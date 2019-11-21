Лучшая велогонщица России на Олимпиаде будет выступать за Узбекистан

Ольга Забелинская, бывшая российская велосипедистка получила разрешение выступать за Узбекистан на Олимпиаде-2020 в Токио. 39-летняя спортсменка в августе 2018 года сменила спортивное гражданство и должна была получить разрешение от российской федерации и МОК.

В Федерации велоспорта Узбекистана "РИА Новости" сообщили, что Забелинская получила все необходимые разрешения.

Забелинская на Олимпиаде в Лондоне завоевала две бронзы - в групповой и индивидуальной гонках. На Играх в Рио россиянка взяла серебро в разделке.