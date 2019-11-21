Исинбаева ответила главе РУСАДА на запугивания российских спортсменов

Член комиссии спортсменов МОК Елена Исинбаева заявила, что глава РУСАДА Юрий Ганус допускает непозволительные высказывания о российском спорте. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом считает, что Ганус делает поспешные выводы, обвиняя спортсменов и чиновников в манипуляциях с допинг-пробами.

"Не совсем компетентно со стороны Юрия Гануса делать столь громкие и преждевременные выводы. Все же его задача - руководить и следить за работой агентства, а не провозглашать лозунги и пугать спортсменов", - заявила Исинбаева в интервью "СЭ".

Ранее ВАДА открыло дело против России по подозрению в манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Официальная позиция минспорта - подмены результатов допинг-проб не было. Ганус же утверждает, что манипуляции доказаны и заявляет, что виноватыми в этом могут быть чиновники.