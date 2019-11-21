Загитова считает четверные прыжки слишком опасными

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что пока не готова исполнять четверные прыжки. Для этого ей необходимо подготовиться физически и морально.

"Четверные прыжки слишком опасны для меня. Нужно сбросить вес. Например, 3 килограмма. Это снизит риск травм. Если нужен будет четверной прыжок, я могу его выучить. Но это очень сложно", - заявила Загитова в интервью Olympic Сhannel.

Напомним, четверные прыжки выполняют фигуристки группы Эттери Тутберидзе. На этапах Гран-при в этом сезоне четверные сделали Александра Трусова и Анна Щербакова.