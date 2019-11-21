Дзюба не пришел на тренировку "Зенита"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не появился на тренировке команды. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Сергей Семак. По его словам, форвард отсутствовал по уважительным причинам.

"Артем отсутствует по личным, уважительным причинам. Сегодня он получил еще один день на решение тех важных вопросов, которые у него есть. Завтра он будет в команде", - заявил Семак.

Во время матча отборочного турнира Евро-2020 Россия - Сан-Марино российские болельщики оскорбили Дзюбу. На фанатской трибуне футболиста посылали на "три буквы". После игры нападающий ушел со стадиона, не подойдя к болельщикам.