Тайсон дисквалифицирован по итогам расистского скандала на Украине

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон отстранен от футбола на один матч. Еще две игры дисквалификации заработал условно. Такое решение приняла Федерация футбола Украины по итогам расистского скандала, сообщает Tribuna.

Тайсон наказан за то, что продемонстрировал неприличный жест болельщикам киевского "Динамо" и пнул мяч в сторону трибун. Футболист так ответил фанатам киевлян на расистские кричалки.

Матч "Шахтер" - "Динамо" был прерван на несколько минут. "Горняки" выиграли эту встречу со счетом 1:0.

После игры на Украине разгорелся скандал. Бразильских футболистов "Шахтера" поддержали в УЕФА, а также известные игроки. В частности, пост в поддержку Тайсона и Дентиньо в Instagram оставил форвард "ПСЖ" Неймар.

Кроме наказания Тайсону, ФФУ вынесла вердикт по "Динамо". Киевская команда проведет следующий матч без зрителей.