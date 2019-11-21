Косторная и Загитова выступят перед Кихирой на Гран-при Японии

Организаторы Гран-при Японии провели жеребьевку короткой программы у женщин. Первой из россиянок выступит Алена Косторная, следом - Алина Загитова, после них Софья Самодурова. Закроет программу японка Рика Кихира.

Короткую программу девушки покажут 22 ноября. Косторная выйдет на лед в 12.03, Загитова - в 12.09, Самодурова - в 12.16.

Косторная ранее выиграла этап Гран-при Франции, Загитова была второй. Для выхода в финал турнира им необходимо занять место в призовой тройке.