Российские теннисисты вышли в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису заняла второе место в группе В Кубка Дэвиса. Команда вышла в четвертьфинал турнира. Об этом стало известно за день до завершения предварительного этапа.

Россияне обыграли хорватов (3:0) и уступили испанцам (1:2). С разницей по сетам 4:2 команда стала одной из двух лучших среди занявших вторые места. Соперник россиян определится позже.

На корт в Кубке Дэвиса выходили Карен Хачанов и Андрей Рублев. Третий теннисист в команде - Евгений Донской. Даниил Медведев пропускает турнир из-за физической усталости.