"Зенит" высмеял низкую популярность "Спартака" в Китае

Официальный твиттер-аккаунт петербургского "Зенита" опубликовал статистику по количеству подписчиков среди российских клубов в китайской социальной сети Weibo.

Согласно опубликованным данным на петербургский клуб подписаны более 129 тысяч пользователей, на "Локомотив" - 780, на "Крылья Советов" - 454, а на московский "Спартак" - всего 137 болельщиков. Пункт с подписчиками "красно-белых" петербуржцы сопроводили смеющимися смайлами.

При этом на русскоязычную страницу "Зенита" в Twitter подписаны более 64 тысяч человек, тогда как на аккаунт "Спартака" - немногим более 40 тысяч.