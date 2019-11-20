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Источник Правда.Ру

Загитова снимется в российской версии "Хатико"

Спорт » Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова вместе со своей собакой Масару снимется в художественном фильме "Пальма" режиссера Александра Домогарова-младшего. По сюжету фильм будет похож на всемирно известную картину "Хатико: Самый верный друг", cообщает Sanspro.

Щенок породы акита-ину был подарен фигуристке премьер-министром Японии после победы в Пхенчхане-2018. Загитова стала второй на французском этапе серии "Гран-при" и теперь выступит на японском этапе серии, который пройдет в Саппоро с 22 по 24 ноября. для попадании в Финал серии ей достаточно попасть в тройку сильнейших.

Короткая программа женщин на турнире начнется 22 ноября в 10.50 по московскому времени.

алина загитова фигурное катание серия гран-при (фигурное катание)
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