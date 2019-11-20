Уткин объяснил, почему верит в победу России над Украиной

Спортивный комментатор Василий Уткин объяснил болельщикам, почему считает сборную России сильнее команды Украины. Ранее журналист заявил, что в случае встречи команд в плей-офф Евро-2020 победа будет за российской командой.

Россия и Украина не смогут встретиться в групповом этапе Евро-2020. Они могут сыграть в плей-офф, если матч состоится не в Санкт-Петербурге.

"Я действительно верю в победу. Почему? Сборная Украины - новая команда, она ничем не показала свое умение готовиться к большим турнирам. У нее новый состав, новый тренер, ей не хватает опыта.

Сборная России лучше готова к этому испытанию в плей-офф с соперником-неофитом. Вот это и позволяет мне рассчитывать на то, что вы, милые, дорогие, родные украинцы, как же я соскучился по встречам с вами на футбольном поле, получите свое в матче плей-офф", - заявил Уткин на своем Youtube-канале.