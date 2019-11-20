Канделаки ответила фанатам, оскорбившим Дзюбу

Генпродюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки дала комментарий по поводу скандала на матче Сан-Марино - Россия. Во время игры фанаты выкрикивали оскорбления в адрес Артема Дзюбы, из-за чего футболист не подошел к трибунам.

"Игра может не получаться, но ни разу за последние годы я не видела, чтобы Дзюба сдался или отбывал номер. К сожалению, людям на фанатской трибуне на все это плевать. Вот весело, с задором посылать на три буквы - это да! Таким людям, как вы, на трибунах не место. Вы не про спорт, не про сборную и, соответственно, не про ее успехи. К вам все это не имеет никакого отношения. А вот грязь, которую вы положите, - она всегда с вами. Ну и живите с этим, писатели и пустомели!" - написала Канделаки в Instagram.