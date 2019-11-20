Александр Лукашенко: эти "Цмоки" как цмокали, так и цмокают всем подряд

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о кризисе в белорусском баскетболе. Порцию критики получил "Цмоки-Минск" за выступления в Единой лиги ВТБ. В этом сезоне команда проиграла шесть матчей из шести.

"В баскетболе дело совсем плохо. Там как эти "Цмоки" цмокали, так и цмокают всем подряд. Стыдно даже новости слушать.О чем это говорит? Это говорит о том, что в мозгах не все в порядке у спортсменов и тренеров. Они могут блестяще сыграть, а в следующем матче с соперником, который, извините меня, на уровне дворовой команды, они могут проиграть", - заявил Лукашенко в эфире телеканала СТВ.