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Александр Лукашенко: эти "Цмоки" как цмокали, так и цмокают всем подряд

Спорт » Командные виды » Баскетбол

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о кризисе в белорусском баскетболе. Порцию критики получил "Цмоки-Минск" за выступления в Единой лиги ВТБ. В этом сезоне команда проиграла шесть матчей из шести.

"В баскетболе дело совсем плохо. Там как эти "Цмоки" цмокали, так и цмокают всем подряд. Стыдно даже новости слушать.О чем это говорит? Это говорит о том, что в мозгах не все в порядке у спортсменов и тренеров. Они могут блестяще сыграть, а в следующем матче с соперником, который, извините меня, на уровне дворовой команды, они могут проиграть", - заявил Лукашенко в эфире телеканала СТВ.

баскетбол цмоки-минск единая лига втб александр лукашенко
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