Хоккеист "Куньлуня" рассказал о расизме в НХЛ

Хоккеист "Куньлуня" Деванте Смит-Пелли рассказал об отношении к темнокожим игрокам в НХЛ. Ранее нападающий выступал за "Анахайм", "Монреаль", "Нью-Джерси" и "Вашингтон". Всего он провел 395 матчей, в которых набрал 101 очко.

"До сих пор случается всякое. Может, не так часто, как это было раньше, но все равно. В 2019 году подобных историй происходить не должно, но это все еще имеет место. Может, однажды этой проблемы не будет. Я не могу сказать, что это прямо-таки очень больной вопрос в настоящий момент", - заявил Смит-Пелли в интервью Sport24.