Валуев станет комментатором боя Кокляев - Емельяненко

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментирует бой пауэрлифтера Михаил Кокляева и бойца Александра Емельяненко. Бой по правилам бокса состоится 29 ноября в Москве на "ВТБ Арене".

Бой покажет телеканал "РЕН ТВ". Голосом поединка станет Валуев.

Поединок Емельяненко - Кокляев состоится в Москве 29 ноября. На счету 38-летнего Емельяненко 36 боев в ММА (28 побед, 7 поражений, 1 ничья) и 1 - в боксе (ничья). 40-летний Кокляев дебютирует в ринге.