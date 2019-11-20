В сборной Бельгии недовольны, что на Евро-2020 нужно играть с Россией

Футболист сборной Бельгии Кевин де Брейне выразил сожаление о том, что соперники команды по Евро-2020 стали известны еще до жеребьевки. "Красные дьяволы" сыграют с Россией и Данией. Третьим соперником бельгийцев станет Финляндия или Уэльс.

"Это позор. Для меня это похоже на снижение конкуренции. Футбол все больше превращается в бизнес", - заявил де Брейне для HNL.

Такая ситуация в группе В связана с ограничениями сборной России. УЕФА не позволяет россиянам играть против Украины и Косова, что снижает количество возможных соперников в корзинах 1 и 4. Кроме того, команды-хозяева были заранее распределены по группам.

Финальный турнир Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12-ти городах 12-ти стран.